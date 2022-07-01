Москва, 1 июля, 2022, 09:38 — ИА Регнум. В России последние четыре месяца отмечено устойчивое снижение интенсивности эпидемического процесса по коронавирусу. В связи с этим Роспотребнадзор снимает все введённые из-за пандемии ограничения, сообщается 1 июля на сайте ведомства.

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В частности, отменяется обязательный масочный режим в заведениях общепита, медицинских учреждениях, детсадах, общественных организациях и ряд других ограничительных мер, введённых из-за COVID-19.

Недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза. Устойчивое снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах. При этом в Роспотребнадзоре отметили, что при ухудшении обстановки по COVID-19 ограничительные меры возобновятся.

Как сообщало ИА REGNUM, в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в России решения ряда регионов об отмене масочного режима могут измениться.

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