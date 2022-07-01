Лас-Вегас, США, 1 июля, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов официально введён в Зал славы UFC. Церемония прошла 1 июля в Лас-Вегасе (США).

Kremlin.ru Хабиб Нурмагомедов

33-летний спортсмен является бывшим чемпионом UFC в лёгком весе. Последний бой своей карьере он провёл в октябре 2020 года, тогда в рамках турнирах UFC 254 он победил американца Джастина Гэтжи, применив удушающий приём во втором раунде.

Нурмагомедов является непобеждённым бойцом. На его счету 29 побед в 29 боях в смешанных единоборствах, в том числе 13 побед в 13 поединка в рамках UFC.

После завершения карьеры Нурмагомедов стал президентом собственного промоушена Eagle FC.