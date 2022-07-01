Москва, , 09:37 — REGNUM Украина — это несостоявшееся и недееспособное государство, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Константин Косачёв Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Украина должна выплатить 1 сентября около 1,4 млрд долларов внешней задолженности с учетом процентов. При этом и без того треть расходных обязательств украинского бюджета последние годы (то есть задолго до февраля с.г.!) компенсировалась за счёт внешних заимствований», — отметил Косачёв в телеграм-канале.

Истинное положение дел маскируется массированной поддержкой Запада в адрес «своей» Украины и такой же массированной кампанией дезинформации того же Запада в адрес «несвоей» России. Вплоть до попыток приписать России некий дефолт, рассуждает сенатор.

«Цыплят по осени считают. Доживём и до тех пор», — отметил Косачёв.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в США объявили «дефолт» России.

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