Астана, 1 июля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Россия остаётся ключевым партнёром Казахстана. Об этом 1 июля завил глава казахстанского МИД Мухтар Тлеуберди на пресс-конференции в Нур-Султане по случаю 30-летия дипломатической службы страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Казахстан

«Как и ранее, конструктивное взаимодействие с Российской Федерацией — ключевым стратегическим партнёром Казахстана — развивается динамично», — сказал Тлеуберди.

В то же время он заявил, что основным партнёром Казахстана в Азии является Китай. В целом министр подчеркнул, что республика не конфликтует ни с одним государством, в том числе по таким чувствительным вопросам как делимитация государственной границы после распада СССР.

Напомним, 15 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика продолжит сотрудничать с Россией, но не будет нарушать западных санкций.