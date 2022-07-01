Иркутск, 1 июля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. В Иркутской области обнародованы результаты по всем экзаменам, за исключением итоговых испытаний в резервные дни, сообщил 1 июня министр образования региона Максим Парфенов.

Obraz.volgograd.ru На экзамене

По предварительным данным, 39 стобалльных результатов на ЕГЭ получили в этом году 38 участников. Выпускник школы Нижнеудинска набрал максимальный балл дважды — на математике и информатике. Из 38 стобалльников — 28 выпускницы.

Ещё 20 участников получили стобалльные результаты за русский язык, 9 человек на высший балл написали литературу, 5 — информатику и ИКТ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее отмечалось, что среди выпускников иркутских школ 100 баллов по ЕГЭ по истории и физике нет ни у кого.

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