Лондон, , 09:36 — REGNUM Бывшая штаб-квартира итальянского дома моды Gucci в британской столице Лондоне выставлена на продажу за 55 млн фунтов стерлингов ($66,6 млн), сообщает агентство Bloomberg.

Gucci David Adam Kess

Здание переделали в жилой особняк с садовой террасой и бассейном. Указанная цена является самым дорогим предложением в лондонском районе Мейфер.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая 2021 года в графстве Оксфордшир на юге Англии выставили на продажу дом известной писательницы детективов Агаты Кристи. За него запросили 2,75 млн фунтов стерлингов ($3,8 млн).

Читайте ранее в этом сюжете: В Британии выставили на продажу дом Агаты Кристи