Москва, , 09:36 — REGNUM В России отменены все антиковидные ограничения, в том числе обязательное ношение масок. Об этом 1 июля сообщает Роспотребнадзор.

Масочный режим Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер», — говорится в заявлении, распространённом пресс-службой ведомства.

В Роспотребнадзоре пояснили, что эпидемиологическая ситуация улучшалась в последние месяцы, показатель заболеваемости сократился в 64 раза по сравнению с серединой февраля.

При этом в ведомстве заверили, что продолжат следить за ситуацией.