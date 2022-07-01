Москва, 1 июля, 2022, 09:36 — ИА Регнум. В России отменены все антиковидные ограничения, в том числе обязательное ношение масок. Об этом 1 июля сообщает Роспотребнадзор.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Масочный режим

«В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер», — говорится в заявлении, распространённом пресс-службой ведомства.

В Роспотребнадзоре пояснили, что эпидемиологическая ситуация улучшалась в последние месяцы, показатель заболеваемости сократился в 64 раза по сравнению с серединой февраля.

При этом в ведомстве заверили, что продолжат следить за ситуацией.