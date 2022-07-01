Кемерово, 1 июля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. В Кемерове в июне на воде спасено 16 человек. Об этом сообщили в мэрии города.

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«Во всех случаях вытащенные из воды специалистами Кемеровской службы спасения и представителями Всероссийского студенческого корпуса спасателей купальщики не соблюдали правила безопасности», — уточнили в городской администрации.

Отмечается, что в первый месяц лета составлено восемь протоколов в отношении родителей детей, которые находились у водоёмов без присмотра.