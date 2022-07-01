Молчановский район, Томская область, , 09:34 — REGNUM В Молчановском районе Томской области правоохранители устроили погоню за пьяным водителем. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, мужчина не отреагировал на знак об остановке и пытался скрыться.

Погоня за пьяным лихачом в Томской области УМВД по Томской области

Полицейские начали его преследование, требуя нарушителя остановиться. Однако тот на большой скорости пытался оторваться от преследования, пока не въехал в забор частного дома, после чего был задержан.

«В 2021 году 40-летний водитель уже привлекался к ответственности за управление машиной в состоянии опьянения, и был лишён прав. В этот раз у него также имелись внешние признаки опьянения, что подтвердило освидетельствование», — отметили в ведомстве.

Автомобиль у «гонщика» изъяли и отправили на спецстоянку. Самому водителю судом назначен административный арест на пять суток, возбуждено уголовное дело.