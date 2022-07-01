Екатеринбург, 1 июля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. В Екатеринбурге за год резко снизилась посещаемость торгово-развлекательных центров. Об этом пишут СМИ.

Торговый центр

«Коммерсантъ-Урал» ссылается на главу направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаила Васильева. Согласно приведённым им данным, по сравнению с июнем 2021 года посещаемость уменьшилась на 19%, а с июнем 2019-го — на 28%.

При этом в мае падение было заметнее к маю 2021-го и 2019-го. Тогда оно составляло соответственно 22% и 32%.