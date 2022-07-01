Москва, 1 июля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Видеозапись, на которой запечатлена боевая работа российских расчётов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» в ходе спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации Украины, обнародовало 1 июля Минобороны России.

Mil.ru РСЗО «Ураган»

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как расчёты российских РСЗО «Ураган» готовятся к стрельбе, занимают огневые позиции, получают координаты целей и наводятся на них, наносят удар и после этого меняют позицию.

«Точными залпами РСЗО уничтожены укрепленные позиции и командный пункт ВСУ. После выполнения огневой задачи расчет РСЗО меняет огневую позицию и наносит удар по новым целям», — отмечается в сообщении.

Кроме того, уточняется, что также в ходе ударов были поражены районы сосредоточения живой силы и военной техники киевских боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые украинские формирования вновь подвергли обстрелу город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР).