Хабаровск, , 08:06 — REGNUM С 1 июля в Хабаровске сбор и вывоз твёрдых коммунальных отходов будет вести региональный оператор, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Вывоз мусора Yaroslavl.hartiya.com

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Компания «Хабавтотранс ДВ» работает в рамках нацпроекта «Экология», по которому в регионе необходимо ликвидировать несанкционированные свалки, организовать сбор мусора в частном секторе, увеличить объём переработки отходов.

Для сбора и вывоза мусора оператор закупил 47 единиц современной техники — это новейшие машины Mercedes и Scania. Полигон, на который будут вывозиться отходы, после их сортировки и прессовки на мусороперегрузочных станциях, расположен в 60 км от города. Разместить его ближе не позволяют геодезические особенности Хабаровска: город расположен в поймах рек, подвержен подтоплению и влиянию грунтовых вод, а это чревато экологическими проблемами. Удалённость полигона не может не сказываться на стоимости вывоза мусора — сейчас для всех жителей установлен тариф 5 рублей за квадратный метр.

«Люди не должны испытывать дискомфорт, связанный с переходом на новую систему сбора и вывоза ТКО, для нас это главный приоритет в работе. Поэтому мы просим жителей Хабаровска информировать нас о проблемах в этой сфере, если они будут появляться», — обратился начальник управления ЖКХ и ЭЖФ мэрии Василий Иванов.

Общественники подключились к контролю за работой регионального оператора.

«Мы обеспечиваем действенный гражданский контроль в сфере твёрдых коммунальных отходов, реализации нацпроекта «Экология», одним из механизмов которого являются мониторинги. Жители, которые платят за вывоз ТКО, должны быть довольны качеством услуги, важно чтобы дворы убирались регулярно и хорошо. Главный показатель эффективности — скорость реагирования на проблемы жителей. Стихийных свалок становится меньше, это говорит о культуре горожан, и о работе оператора», — считает сопредседатель регионального штаба ОНФ в Хабаровском крае Андрей Белоглазов.

Как сообщало ИА REGNUM, в строительство комплекса для сортировки, переработки и утилизации твёрдых коммунальных отходов на Сахалине инвестор готов вложить около 7 млрд рублей.