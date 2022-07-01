Пермь, 1 июля, 2022, 09:31 — ИА Регнум. В Перми в выходные дни (2-3 июля) на набережной Камы пройдут широкие народные гулянья. В городе организуют масштабный праздник «ДеревняФест», сообщили в пресс-службе мэрии.

gorodperm.ru Концерт на набережной Камы

В амфитеатре вечером 2 июля состоятся молодёжные гулянья. В программе — народные кадрили, пляски, песни и летние хороводы, молодёжные игры в сопровождении гармошки и балалайки.

Праздник «ДеревняФест» запланирован на 3 июля. Горожане и гости Перми смогут принять участие в деревенских забавах, играх, поучаствовать в мастер-классах и стать зрителями концертов, участники которых будут народные и фольклорные коллективы.

«Своими номерами радовать жителей и гостей города будут артисты творческого объединения «ПермьКонцерт». В городе не часто можно увидеть на одной площадке выступление почти всех творческих коллективов «ПермьКонцерта», это будет уникальный шанс для посетителей «ДеревняФест», — обратили внимание в мэрии.

На набережной выступят фолк-проект «Груша», ансамбль цыганской музыки и танца «Ромэн», ансамбли «Воскресение», «Ярмарка», «Ба-Ба-Ту» и другие коллективы. Также запланирован концерт известного пермского фолк-панк проекта «Балакирь» балалаечника Андрея Кирякова. Примечательно, что программа мероприятия рассчитана на зрителей и участников разного возраста.