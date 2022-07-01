Мадрид, , 09:30 — REGNUM Лучшим футболистом сезона 2021/22 в мире признан нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема по версии испанского издания Marca.

Карим Бензема Антон Зайцев

Отмечается, что Бензема провёл почти идеальный год. Вместе с «Реалом» он выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов, а в составе сборной Франции — Лигу наций.

На втором месте поставлен вратарь «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа. Замкнул тройку ещё один форвард «Реала» Винисиус Жуниор.

В топ-10 также вошли форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах, нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, хавбек «Реала» Лука Модрич, полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, форвард «Баварии» Роберт Левандовский, защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, а также перешедший из «Ливерпуля» в «Баварию» Садио Мане.

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду занял 21-е место в списке, а нападающий ПСЖ Лионель Месси — 26-е.