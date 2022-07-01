Уфа, 1 июля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Девять земельных участков и территорий общей площадью свыше 600 тысяч кв. метров в городах Уфа и Агидель решили включить в перечень перспективных для строительства жилья в Башкирии. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

image4you Жилье

Сообщается, что сотрудники Росреестра Башкирии для рассмотрения на заседании рабочей группы по реализации в республике проекта «Земля для стройки» в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», предложили 20 новых земельных участков, пригодных для жилищного строительства.

«На сегодняшний день в качестве земельных участков, имеющих потенциал развития жилищного строительства в Башкортостане определены 68 земельных участков и территорий в 14 городах республики (Уфа, Учалы, Стерлитамак, Октябрьский, Салават, Нефтекамск, Белебей, Туймазы, Мелеуз, Дюртюли, Давлеканово, Янаул, Баймак, Кумертау) общей площадью 6 340 711,42 кв. м. Из них 6 участков вовлечены в оборот под жилищное строительство, а информация по 61 территории отображается на Публичной кадастровой карте и доступна к просмотру заинтересованным лицам», — приводит пресс-служба слова руководителя Управления Росреестра по региону Петра Клеца.

По результатам совещания было принято решение о включении в перечень перспективных для строительства жилья девять земельных участков и территорий общей площадью свыше 600 тысяч кв. метров, расположенных в городах Агидель и Уфа. Остальные земельные участки планируется на последующих оперативных штабах.