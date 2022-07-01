Москва, , 09:33 — REGNUM Законопроект, закрепляющий в законодательстве понятия жилого комплекса, а также определяющий порядок управления им и содержания имущества общего пользования, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Документ также устанавливает гарантии защиты прав, законных интересов и имущества собственников индивидуальных жилых домов, земельных участков, иных объектов в жилых комплексах.

Согласно законопроекту, жилой комплекс представляет собой совокупность индивидуальных жилых домов или земельных участков и иных объектов, в том числе объектов, которые определены как имущество общего пользования в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории либо отнесены к имуществу общего пользования.

Также к жилым комплексам предлагается отнести малоэтажные жилые комплексы, построенные в соответствии с законом о долевом строительстве многоквартирных домов. Исключение составят дома, переданные в государственную или муниципальную собственность.

Общим имуществом собственников будет считаться имущество, принадлежащее им на праве общей долевой собственности или имущество, не находящееся в долевой собственности собственников, которое при этом находится в частной собственности, используется для удовлетворения потребностей всех собственников на условиях, которые будут установлены законом, и расположено в границах территории жилого комплекса.

«К такому имуществу относятся, в частности, объекты инженерно-технической и транспортной инфраструктур, предназначенные для обслуживания расположенных в границах территории жилого комплекса индивидуальных жилых домов, в том числе котельные, водонапорные башни, тепловые пункты, проезды, велосипедные дорожки, пешеходные переходы, тротуары, элементы благоустройства, детские и спортивные площадки, места отдыха, парковочные площадки, площадки для размещения контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов», — говорится в тексте законопроекта.

Размер доли собственника в праве общей долевой собственности на имущество общего пользования, находящееся в долевой собственности, предлагается определять пропорционально площади принадлежащего ему земельного участка, на котором расположен или будет расположен индивидуальный жилой дом.

Также законопроектом предлагается закрепить право собственников на использование земельных участков, права на которые входят в состав имущества, находящегося в долевой собственности, для прохода и проезда к своим земельным участкам свободно и без взимания платы. Никто не сможет ограничивать их доступ к таким земельным участкам.

Законопроект предлагает собственникам выбрать один из способов управления имуществом, которое находится в долевой собственности. Это может быть непосредственное управление, управление товариществом собственников недвижимости или управляющей организацией.

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