Благовещенск, 1 июля 2022, 09:34 — REGNUM В Благовещенске из-за ремонта тепломагистрали запланировано крупное отключение горячей воды. Почти на две недели её отключат в многоэтажных домах по двум улицам в центре города, а также в детской больнице и городской больнице №1, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 июля в пресс-службе филиала «Амурская генерация» АО «ДГК».
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Горячую воду отключат 4 июля и дадут 15 июля. Будет проводится ревизия оборудования и диагностика состояния труб. Некоторые элементы теплотрассы будут заменены.
Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Жатай Якутского городского округа горячую воду подают только по вечерам, в выходные дни — с полудня. Такие меры предприняты из-за того, что жители населённого пункта накопили большие долги перед поставщиком услуги.