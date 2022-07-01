Благовещенск, 1 июля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. В Благовещенске из-за ремонта тепломагистрали запланировано крупное отключение горячей воды. Почти на две недели её отключат в многоэтажных домах по двум улицам в центре города, а также в детской больнице и городской больнице №1, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 июля в пресс-службе филиала «Амурская генерация» АО «ДГК».

Переславцы рискуют остаться без горячей воды

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Горячую воду отключат 4 июля и дадут 15 июля. Будет проводится ревизия оборудования и диагностика состояния труб. Некоторые элементы теплотрассы будут заменены.

«В настоящий момент завершен ремонт тепломагистрали № 3. Специалисты цеха тепловых сетей ТЭЦ уже начали подключение потребителей в квартале № 161, в части города от улицы Мухина до Театральной между Пролетарской и Амурской. Подача горячей воды начнется здесь в 20:00 1 июля», — отметили в «Амурской генерации».

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Жатай Якутского городского округа горячую воду подают только по вечерам, в выходные дни — с полудня. Такие меры предприняты из-за того, что жители населённого пункта накопили большие долги перед поставщиком услуги.