Париж, , 09:29 — REGNUM Избранный после отставки Лорана Вокие в 2019 году, Кристиан Жакоб объявил об уходе из партии «Республиканцы», сообщает Le Figaro.

Кристиан Жакоб Jean-François Benard

Глава французской партии «Республиканцы» Кристиан Жакоб покидает пост. С понедельника, 4 июля, политика заменит второй человек в партии Энни Женевер, как это предусмотрено уставом партии.

Ставший в октябре 2019 года во главе «Республиканцев» 62-летний Кристиан Жакоб отказался от своего места депутата четвертого округа Сены и Марны на последних выборах в законодательные органы.

Как ожидается, Кристиан Жакоб в июле отправится в Лондон, где будет брать уроки английского языка.