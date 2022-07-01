Бухарест, 1 июля 2022, 09:29 — REGNUM Масштабный пожар, произошедший на территории сельскохозяйственных угодий в уезде Арад на западе Румынии, уничтожил более 200 гектаров посевов элитных сортов пшеницы и рапса. Об этом 1 июля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.
По предварительным данным, инцидент возник из-за погодных условий: температура воздуха в регионе превышает +35 градусов по Цельсию. Как утверждают специалисты, погибшая часть урожая должна была попасть в государственные зернохранилища.
На данный момент пожар потушен.
Проводится расследование обстоятельств происшествия.