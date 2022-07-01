Санкт-Петербург, , 09:37 — REGNUM «Желтый» уровень погодной опасности вновь объявлен Петербурге из-за очень жаркой погоды, сообщили в Смольном. Главный синоптик города советует уехать из Петербурга на природу.

Жара, солнце, лето Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Жёлтый уровень введён в пятницу, 1 июля, с 13:00 до 18:00 в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в связи с тем, что ожидается повышение температуры воздуха до +31 градуса. Петербуржцев и гостей Северной столицы просят соблюдать осторожность.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов с присущим ему юмором уточнил масштаб надвигающейся опасности.

«Три дня в Санкт-Петербурге было прохладно, всего то 26-28 гр. Теперь совет: «Бегите из города, особенно в субботу». Антициклон прогревается и становится жарче. Сегодня и завтра приготовимся бить рекорды температуры в городе», — написал он в своём телеграм-канале.

По его прогнозу, который совпадает с прогнозом Гидрометцентра России, в Петербурге сегодня днем будет до +31 градуса, в субботу, 2 июля, до +33 градусов.

«Вероятные кратковременные дожди днем в воскресенье значительно не исправят ситуацию, все еще будет жарко, но уже до +30 гр. Так что пережидаем жару на природе, конечно, кто может, и ждем понижение температуры на следующей неделе», — обнадёжил Колесов.