Абакан, 1 июля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено четыре случая COVID-19, выздоровели пять человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 июля в правительстве республики.

Министерство здравоохранения Тувы Ковидный стационар

Новые носители коронавируса выявлены в Абакане (3) и Орджоникидзевском районе (1). Всего с начала 2022 года в республике выявлено 34 354 носителя коронавируса.

Коэффициент распространения инфекции за неделю составил 0,9 (за четыре дня — 0,8).

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня в регионе было подтверждено шесть случаев заражения коронавирусом, выздоровели 18 человек.