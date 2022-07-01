Мадрид, , 09:30 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль встретился 30 июня с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Юн Сок Ёль 대한민국 대법원

В ходе встречи, состоявшейся в кулуарах саммита НАТО в Мадриде, Юн Сок Ёль поблагодарил правительство Канады за помощь южнокорейской стороне в Корейской войне (1950–1953 гг), призвал к продолжению тесного сотрудничества для противодействиям провокациям со стороны КНДР, а также рассказал о предоставлении гуманитарной помощи Украине.

В свою очередь, Трюдо похвалил южнокорейские власти за поддержку Украины, пообещав приложить усилия для восстановления суверенитета западной страны.