Ясиноватая, ДНР, , 09:27 — REGNUM Вооружённые украинские формирования вновь подвергли обстрелу город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 1 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинская артиллерия ведёт обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что новый обстрел Ясиноватой со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 09:15 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что первые с 2014 года рейсовые пассажирские автобусы отправились из Симферополя в Херсон и в освобождённые города Запорожья Бердянск и Мелитополь утром 1 июля.