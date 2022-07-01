Москва, 1 июля, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал важный закон июня и отметил самых активных депутатов.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Володин считает закон об индексации пенсий военным пенсионерам и пенсионерам силовых ведомств на 10% самым важным законом, который приняла Госдума в июне.

«Повышение коснется порядка 2,6 млн человек — их пенсии будут пересчитаны с 1 июня 2022 года», — цитирует Володина сайт Госдумы.

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Спикер палаты парламента также отметил работу комитета Госдумы по просвещению за подготовку поправок об исключении из закона об образовании понятия «образовательная услуга» и о снижении бюрократической нагрузки на педагогов, а также законопроекта об организации групп продленного дня.

Самыми активными парламентариями в зале пленарных заседаний стали Ирина Панькина («Единая Россия»), Михаил Матвеев (КПРФ), Станислав Наумов (ЛДПР), Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду») и Олег Леонов («Новые люди»).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, самым важным законом мая Володин назвал закон об упрощенной регистрации детей-сирот по адресу местной администрации до момента получения собственного жилья.