Кишинёв, 1 июля, 2022, 09:26 — ИА Регнум. В Молдавии растёт количество выявленных случаев заражения коронавирусом, из-за чего в стране могут снова ввести карантинные ограничения. Об этом заявил журналистам глава Департамента здравоохранения Кишинёва Борис Гылкэ.

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«Из-за увеличения новых случаев заболевания COVID-19 в Молдавии снова могут вести «жёлтый код» с ограничениями», — сказал Гылкэ.

Как сообщила ранее глава минздрава Молдавии Алла Немеренко, за неделю с 20 по 26 июня в республике выявили 465 случаев заражения коронавирусом. Это на 85% больше, чем было неделей раньше

Напомним, в Молдавии «жёлтый код» эпидемической опасности предполагает соблюдение дистанции и специальный график работы школ. В массовых мероприятиях не должно участвовать более 50 человек.