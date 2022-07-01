Грозный, , 09:24 — REGNUM Чеченская Республика в 2022 году отметит 100-летие своей государственности. Подготовку к празднованию, которое состоится через пять месяцев, обсудили 30 июня на совещании с участием представителей органов власти, которое провел глава региона Рамзан Кадыров.

Чечня. Грозный

В ходе совещания прозвучала информация о том, что при подготовке к празднику было проведено уже 614 мероприятий на территории республики и других регионов РФ, а также более 50 круглых столов, научно-практических конференций, лекций и семинаров. К знаменательной дате Центробанк РФ выпустит памятную монету, планируется выпустить также государственные знаки почтовой оплаты, посвященные юбилею.

Идет подготовка и к праздничным мероприятиям, которые пройдут в основной день юбилея. Запланировано проведение праздничного концерта, открытие олимпийского центра дзюдо имени Владимира Путина, мото- и велопробег, чемпионат России по кольцевым гонкам, конноспортивные состязания, световое шоу дронов.

Напомним, Чеченская автономная область была образована 30 ноября 1922 года из Чеченского национального округа Горской АССР. Спустя два года Чеченская АО вошла в состав Северо-Кавказского края. 15 января 1934 года Чеченская АО и Ингушская АО были объединены в Чечено-Ингушскую АО в составе Северо-Кавказского края.