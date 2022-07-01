Москва, 1 июля, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В Москве с 1 июля 2022 года начинает действовать экспериментальный налоговый режим для малого бизнеса — автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН), сообщается на портале мэра столицы.

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Новый налоговый режим могут применить смогут около 183 тысяч индивидуальных предпринимателей и компаний с численностью сотрудников до пяти человек и годовым оборотом до 60 млн рублей.

При переходе на АУСН компаниям и ИП не нужно самостоятельно рассчитывать налог — за них это сделают налоговые органы на основании данных из личного кабинета налогоплательщика. Новый режим должен значительно упростить работу бизнеса в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля в Татарии вводится новый налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения».