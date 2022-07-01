Чита, , 09:22 — REGNUM Министерство культуры Забайкалья и портал Культура75. рф известили о начале работы цифрового журнала «Веди себя культурно». Он призван информировать о мероприятиях, которые пройдут в ближайшую неделю и доступны для посещения по Пушкинской карте.

«Мы собрали информацию о каждом мероприятии, которые можно посетить в крае по Пушкинской карте на этой неделе. Надеемся, что этот цифровой журнал поможет забайкальцам спланировать свой досуг и провести его с пользой. На каждой странице содержится описания мероприятия, а также QR-код, по ссылке которого можно будет приобрести билет онлайн», — рассказали создатели журнала.

Напомним, программа «Пушкинская карта» реализуется министерством культуры Российской Федерации по инициативе президента России Владимира Путина и направлена на популяризацию культуры среди молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. С 2022 года каждому владельцу карты начислено пять тысяч рублей на посещение культурных мероприятий, две из них можно потратить на приобретение билетов в кино.

В Забайкальском крае владельцы Пушкинских карт могут посетить 64 учреждения культуры, среди которых 7 библиотек, 6 театров, 3 концертных учреждения, 8 кинотеатров, 25 домов культуры и 15 музеев.

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