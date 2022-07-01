Пермь, 1 июля, 2022, 09:21 — ИА Регнум. В Пермском крае в 2022 году голосование на муниципальных выборах пройдет в течение трех дней — с 9 по 11 сентября. О таком решении сообщил крайизбирком.

Vanderlindenma Голосование

На заседании комиссии данное решение было аргументировано тем, что, прежде всего, на многодневное голосование есть запрос со стороны избирателей, поскольку такая форма является удобной.

При многодневном голосовании обязательными станут дополнительные меры обеспечения легитимности. К ним относится обязательная видеофиксация на всех избирательных участках. Кроме того, особыми мерами будет обеспечиваться сохранность бюллетеней, которые после дней голосования будут перекладываться в специальные сейф-пакеты и до момента подсчёта будут храниться в сейфах под постоянным видеонаблюдением.

Стоит отметить, в регионе состоится четыре основных и восемь дополнительных выборов. В единый день голосования в органах местного самоуправления с учетом основных и дополнительных выборов будет замещено 104 депутатских мандата. Для проведения выборов в органы местного самоуправления будут задействованы 230 постоянных избирательных участков. Обеспечивать избирательный процесс будут 1948 членов участковых избирательных комиссий.