Бай-Тайгинский район, Тува, , 09:21 — REGNUM В Туве перед судом предстанет исполняющая обязанности председателя администрации Бай-Тайгинского района. Её обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Детская площадка в Бай-Тайгинском районе. Тува

По данным следствия, осенью 2020 года глава района заключила с тремя разными подрядчиками договоры на обустройство детских спортивных универсальных площадок. Сумма контракта составляла 3 725 000 рублей.

В октябре она подписала предоставленные ей фиктивные документы о завершении работ, после чего на счета компаний были перечислены все деньги. При этом разница между стоимостью работ и фактически выполненных подрядчиками составила 1 763 681 рубль.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в управлении.