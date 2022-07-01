Симферополь, , 09:19 — REGNUM Открылось регулярное автобусное сообщение из Симферополя в Бердянск. Об этом 1 июля сообщил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Автобусы Donland.ru

Он рассказал, что предварительная продажа билетов на автобусы из Симферополя в Бердянск открылась ещё 29 июня.

«Приобрести билеты можно за 30 дней до выезда. Продажа заканчивается за два часа до отправления автобуса в рейс», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что при необходимости количество автобусных рейсов будет увеличено.