Симферополь, 1 июля, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Открылось регулярное автобусное сообщение из Симферополя в Бердянск. Об этом 1 июля сообщил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

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Он рассказал, что предварительная продажа билетов на автобусы из Симферополя в Бердянск открылась ещё 29 июня.

«Приобрести билеты можно за 30 дней до выезда. Продажа заканчивается за два часа до отправления автобуса в рейс», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что при необходимости количество автобусных рейсов будет увеличено.