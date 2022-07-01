* запрещённая в России организация

Кабул, 1 июля, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Лидер «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Хайбатулла Ахундзада может принять участие во всеафганском собрании улемов в Кабуле. Об этом официальный представитель радикальной группировки Забихулла Муджахид заявил в ходе пресс-конференции.

Бойцы «Талибана» (запрещенная в РФ организация)

Муджахиду задали вопрос о допуске на встречу представителей СМИ. Тот ответил: «Мы не хотели обременять СМИ».

По словам Муджахида, силы обеспечения безопасности встречи состоят из недавно переброшенных в Кабул подразделений, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опасались, что они могут «жестоко обращаться» со СМИ. По этой причине журналистам не разрешили освещать собрание улемов.

Помимо представителей СМИ, также ни одной женщине не разрешили присутствовать на собрании.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) говорят о возможном присутствии лидера на собрании, а сомнения в том, жив он или мёртв, растут в обществе с каждым днём.

Хотя с тех пор, как группировка взяла под свой контроль Кабул, прошло более десяти месяцев, Хайбатулла Ахундзада, человек, которого радикалы называют своим лидером, ни разу не появился на публике.

Время от времени в группировке публикуют указы, приписываемые мулле Хайбатулле, но ни одному журналисту пока не удалось увидеть его.

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Забихулла Муджахид заявил на пресс-конференции, что около 12 тыс. военнослужащих группировки были переброшены в Кабул и сосредоточены вблизи места проведения встречи для обеспечения её безопасности.

Однако в первый же день встречи появились сообщения о том, что возле зала Лойя джирги произошла перестрелка.

Один из участников собрания попросил талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вновь открыть средние школы для девочек. Забихулла Муджахид в ответ на эту просьбу подчеркнул предыдущую позицию группировки и сказал, что он не знает, когда будут обеспечены условия для открытия школ.