Петропавловск-Камчатский, , 09:17 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском 1 июля загорелся сейнер-траулер, который стоит на судоремонтном заводе «Фреза», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

Пожар 76.mchs.gov.ru

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К месту пожара на семи единицах техники прибыли 28 человек. За 44 минуты с момента поступления сообщения о возгорании пожар удалось полностью ликвидировать.

В результате ЧП огнём повреждена обшивка трюма на площади 60 кв. метров.

Никто не пострадал. Сотрудникам Госпожнадзора предстоит установить причины возникновения пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, грузовое судно «Ангара» с 570 автомобилями, которое шло во Владивосток, сгорело у берегов Японии. По информации компании-перевозчика Japan Auto Lines (JAL), японская сторона не стала помогать тушить пожар. На помощь вышло другое отечественное судно «Ольхон», пишет »Октагон. Восток».