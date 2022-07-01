Симферополь, 1 июля, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Первые с 2014 года рейсовые пассажирские автобусы отправились из Симферополя в Херсон и в освобождённые города Запорожья Бердянск и Мелитополь утром 1 июля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Военно-гражданская администрация г. Мелитополя Флаг России в Мелитополе

В соцсетях и СМИ появились видео отправки первых автобусов на освобождённые территории с автовокзала Симферополя.

Всего в автобусе 30 посадочных мест, автобусы оснащены кондиционерами, точками для заряда телефонов.

Рейсы из Симферополя в Херсон отправляются ежедневно с 1 июля от автостанции «Курортная» в 06:30 и 14:30, в обратный путь — от автовокзала «Херсон» в 06:30 и 14:30. Автобусы из Симферополя в Мелитополь отправляются от автостанции «Курортная» в 08:00 и 14:00, обратные рейсы — от автовокзала «Мелитополь» в 08:05 и 14:05. Из Симферополя в Бердянск можно будет уехать от автостанции «Курортная» в 08:00 и 14:00, обратный автобус — от автовокзала «Бердянск» в 06:00 и 12:00. Стоимость проезда составляет 1,3 тысячи рублей в Херсон и в Мелитополь, 1,8 тысячи — в Бердянск.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля планировалось запустить и железнодорожное пассажирское сообщение с освобождёнными территориями, однако его запуск отложили на несколько дней.