Москва, , 09:16 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо много говорил о продовольствии и удобрениях на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве, сообщает Antara.

Джоко Видодо и Владимир Путин Kremlin.ru

«Я провел много дискуссий и продовольствие и удобрения — это гуманитарный вопрос, представляющий интерес для мирового сообщества», — заявил президент Индонезии.

Джоко Видодо заявил, что сотни миллионов людей пострадали от сбоев в цепочках поставок продовольствия и удобрений, особенно в развивающихся странах.

«Я очень ценю президента Путина, который сказал, что гарантирует безопасность поставок продовольствия и удобрений как из России, так и с Украины. Это хорошая новость», — заявил Джоко Видодо.

Президент Индонезии также поддерживает усилия ООН по реинтеграции российских продовольственных товаров и удобрений, а также украинских продовольственных товаров для возвращения в мировую цепочку поставок.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин напомнил президенту Индонезии Джоко Видодо о заслугах России (Советского Союза), которая помогла Индонезии в начале обретения независимости.

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