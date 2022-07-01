Вашингтон, , 09:15 — REGNUM Внешние силы влияют на Гонконг с целью подрыва демократии и изменения конституционного строя, заявил пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй.

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«В последние годы внешние силы не жалели усилий для провоцирования и поддержки нападок на конституционный порядок этого специального административного района со стороны антикитайских подрывных сил в Гонконге», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что внешние силы «исказили суть демократии, помешали демократическому прогрессу Гонконга и создали серьёзные препятствия на пути развития демократии».

Дипломат подчеркнул, что более чем 150-летнее колониальное правление Британии не принесло необходимых результатов в вопросах демократии для Гонконга, на них повлияло только его «воссоединение с родиной».

Как сообщало иарегнум, председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в праздновании 25-летия возвращения под юрисдикцию Китая Гонконга, являвшегося британской колонией с 1841 года.

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