Фримонт, США, 1 июля, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Пятнадцать чернокожих бывших и нынешних сотрудников компании Tesla подали иск против компании, утверждая, что подвергались расовым оскорблениям и дискриминации на ее заводах, передает 1 июля Reuters.

Windell Oskay Компания Tesla

По словам работников, они регулярно слышали в свой адрес оскорбительные расистские комментарии со стороны коллег, руководства и сотрудников отдела кадров, говорится в иске, поданном в суд штата Калифорния.

Подобные факты в основном имели место на заводе Tesla во Фримонте, штат Калифорния. Заявители утверждают, что притеснения состояли в оскорблениях по признаку цвета кожи, упоминаниях «рабства» и «плантации» и сексуализированных комментариях, и добавляют, что в копании практикуется «вопиющая, откровенная и неприкрытая расовая дискриминация».

Как следует из иска, некоторые истцы назначались на самую физически тяжелую работу в Tesla или не получали продвижения по службе.

Например, в нем говорится, что сотрудник завода Tesla во Фримонте Монтико Джастис, проведя несколько дней на больничном в связи с COVID-19, сразу же по возвращении на работу был понижен в должности.

Автопроизводителю уже предъявлено по меньшей мере 10 исков по поводу широко практикующейся расовой дискриминации и сексуальных домогательств, в том числе один иск от агентства по защите гражданских прав штата Калифорния.