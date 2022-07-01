Чита, 1 июля, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Книжно-иллюстративная выставка «Сергий Радонежский — ангел-хранитель земли русской» открылась в забайкальской краевой библиотеке имени. А. С. Пушкина, сообщает 1 июля телеграм-канал министерства культуры региона.

Министерство культуры Забайкалья Книжная выставка в Чите

Экспозиция посвящена 600-летию обретения мощей Преподобного Сергия Радонежского и принесению святыни в Читу.

На выставке представлена духовная литература из фондов библиотеки, в том числе Библия, подаренная Русской Православной церковью, исторические источники, журналы, альбомы и издания из фонда редкой книги, такие как, «Священное Евангелие» (1892 год), «Апостол» (1910 год), «Преподобный Сергий Радонежский» Евгения Голубинского (1882 год) и созданная им «Троицкая Лавра» (1892 год).

Преподобный Сергий Радонежский — один из любимейших на Руси святых. Известен как отшельник и чудотворец, основатель целого ряда монастырей, в том числе Троице-Сергиевой лавры под Москвой. Как сообщало ИА, выставка «Светильник православной России» (0+) открылась в забайкальском краевом художественном музее.

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