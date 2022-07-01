Томск, 1 июля, 2022, 09:13 — ИА Регнум. В Томской области с компании РЖД взыскали компенсацию морального вреда, причинённого рабочему в результате несчастного случая на производстве. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Алексей Колчин ИА REGNUM Внутри депо

По данным ведомства, работник локомотивной бригады получил электрические ожоги обеих кистей рук в результате удара током высокого напряжения. Работодатель не признал травму производственной и не стал компенсировать пострадавшему моральный вред.

В связи с этим транспортная прокуратура обратилась с иском в суд. По результатам его рассмотрения в Октябрьском районном суде Томска травма была признана производственной, а компанию обязали выплатить работнику 350 тыс. рублей.

«Судебный акт о взыскании компенсации морального вреда в законную силу не вступил, его исполнение находится на контроле прокуратуры», — добавили в надзорном ведомстве.