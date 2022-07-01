Оренбург, , 09:12 — REGNUM В Оренбурге следователи завершили действия по делу о двойном убийстве. Материалы переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщили 1 июля в СУ СКР п региону.

Суд Kakprosto.ru

В убийстве двух человек обвиняют 45-летнего горожанина. Ему инкриминируют пункт «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное в отношении двух лиц»).

По версии следствия, в ночь на 10 октября 2021 года пьяный мужчина в квартире по проспекту Победы зарезал двух знакомых. Во время ссоры он нанёс не менее 30 ножевых ранений.