Кабул, 1 июля, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Три человека были убиты в результате перестрелки возле зала Лойя джирги, где проходит всеафганское «Собрание улемов», созванное «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Видео с места инцидента представлено Afghanistan International.

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

На этом видео можно увидеть три тела. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) говорят, что эти люди пытались совершить нападение. Сведений о личностях погибших нет.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение. Конфликт произошел 30 июня около 12:40 по местному времени во время встречи улемов.

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Официальный представитель радикальной группировки Забихулла Муджахид на пресс-конференции через несколько часов отрицал нападение и заявил, что никаких проблем нет.

«Силовики произвели несколько выстрелов по подозрительному объекту, больше никаких опасений нет», — сказал он.

Стрельба послышалась, когда в зале Лойя джирги проходило собрание улемов. После этого заседание было ненадолго остановлено.

На одном из видео, полученном Afghanistan International, видно, что все участники митинга вышли из зала и собрались возле Полицейской академии.

Абдул Салам Заиф, один из участников встречи и бывший посол правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Исламабаде, написал в «Твиттере», что слышал звуки выстрелов из лёгкого и тяжёлого оружия «возле южных ворот во время перерыва на обед», но затем «ситуация нормализовалась».