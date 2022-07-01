Астана, 1 июля, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Казахстан сумел построить внешнюю политику так, что не имеет конфликтов ни с одним государством. Об этом 1 июля завил глава казахстанского МИД Мухтар Тлеуберди на пресс-конференции в Нур-Султане по случаю 30-летия дипломатической службы страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Мы не имеем напряжённых отношений ни с одним субъектом международного сообщества, — сказал Тлеуберди. — Мы смогли в короткие исторические сроки решить пограничный вопрос с Китаем, Россией и нашими соседями по Центральной Азии».

Министр отметил, что дипломатическая служба Казахстана таким образом внесла весомый вклад в сфере укрепления государственности республики. Также к заслугам внешнеполитического ведомства Тлеуберди отнёс проведение саммита прикаспийских стран в Актау и «астанинский формат» переговоров по Сирии.