Уфа, 1 июля, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Пальцев руки лишился 17-летний рабочий в результате несчастного случая на предприятии в Башкирии. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба Гострудинспекции по региону.

Рабочие

Сообщается, что 28 июня в цехе железобетонных изделий индивидуального предпринимателя подсобный рабочий загружал бракованные бетонные бордюры в механизм установки. В какой-то момент левую руку молодого человека затянуло в работающий механизм. В итоге он лишился пальцев руки.

Отмечается, что сотрудники Гострудинспекции приступили к расследованию этого несчастного случая. Им предстоит установить обстоятельства и причины случившегося.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии работодателя оштрафовали после получения рабочим травмы.