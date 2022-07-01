Тайшет, Иркутская область, , 09:08 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области 1 июля предупредило о новом способе телефонного мошенничества с участием псевдооператоров сотовой связи.

Телефонное мошенничество МВД

В отдел полиции города Тайшета обратилась 35-летняя местная жительница и сообщила о том, что стала жертвой мошенников. Офицерам женщина рассказала, что несколько дней назад ей на телефон позвонил неизвестный мужчина и представился оператором сотовой связи. В разговоре лжесотрудник сообщил о том, что ее сим-карта старого образца и требует перерегистрации.

Для этого требуется ввести на телефоне и назвать ему шестизначный код, который придет в СМС-сообшение. После того как смс поступило, женщина последовала указанной ей инструкции. Когда ей сообщили, что сим-карта успешно перерегистрирована, вызов был прерван.

Спустя несколько минут, потерпевшая обнаружила, что на ее телефон перестали поступать входящие звонки и сообщения. В приложении сотового оператора женщина увидела, что у нее подключена услуга переадресации, которая и блокировала поступление входящих звонков и сообщений.

Заподозрив неладное, пострадавшая вошла в онлайн приложения банков и обнаружила, что в то время, когда она вела разговор с якобы оператором сотовой связи с ее карт и счетов были переведены денежные средства неизвестному лицу в общей сумме более двухсот тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовно дело по признакам состава преступления, предусмотренного часть 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ходе дачи объяснения следователям, потерпевшая рассказала, что о таком виде мошенничества она ранее не слышала.

Как сообщало ИА REGNUM, 50-летняя жительница Иркутска в течение нескольких дней переводила телефонным аферистам свои сбережения.

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