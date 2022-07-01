Нью-Дели, 1 июля 2022, 09:07 — REGNUM Власти Индии ограничили экспорт дизельного топлива и бензина для удовлетворения потребностей внутреннего спроса, 1 июля сообщает агентство Reuters.
Нефтеперерабатывающие компании должны взять на себя обязательство, что не менее 50% произведенного ими бензина будет продано внутри страны. Для дизтполива этот показатель составляет 30%.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля индийское правительства подняло размер пошлины на ввоз золота из-за падения курса национальной валюты.
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