Нью-Дели, , 09:07 — REGNUM Власти Индии ограничили экспорт дизельного топлива и бензина для удовлетворения потребностей внутреннего спроса, 1 июля сообщает агентство Reuters.

Автомобильное движение в Индии (сс) Lingaraj GJ

Нефтеперерабатывающие компании должны взять на себя обязательство, что не менее 50% произведенного ими бензина будет продано внутри страны. Для дизтполива этот показатель составляет 30%.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля индийское правительства подняло размер пошлины на ввоз золота из-за падения курса национальной валюты.

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