Нью-Дели, 1 июля, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Власти Индии ограничили экспорт дизельного топлива и бензина для удовлетворения потребностей внутреннего спроса, 1 июля сообщает агентство Reuters.

(сс) Lingaraj GJ Автомобильное движение в Индии

Нефтеперерабатывающие компании должны взять на себя обязательство, что не менее 50% произведенного ими бензина будет продано внутри страны. Для дизтполива этот показатель составляет 30%.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля индийское правительства подняло размер пошлины на ввоз золота из-за падения курса национальной валюты.