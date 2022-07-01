Донецк, , 09:07 — REGNUM Вооружённые украинские формирования в течение пяти минут обстреляли Киевский район Донецка и Ясиноватую. Об этом 1 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

РСЗО «Град» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Отмечается, что обстрел Ясиноватой со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 08:00 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Также указывается, что в 08:05 ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, по которому было выпущено 20 ракет из реактивных систем залпового огня «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Мелитополе началась выдача многодетным семьям и матерям-одиночкам материальной помощи в размере 10 тыс. рублей.